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(5 часов назад)
Глава МИД Франции призвал Баку подписать мирный договор с Ереваном

Глава МИД Франции призвал Баку подписать мирный договор с Ереваном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД Франции призвал Баку подписать мирный договор с Ереваном

Франция ожидает от Азербайджана продвижения в мирных переговорах с Арменией до  Конференции ООН по климату COP29 в Баку. Об этом заявил в понедельник находящийся в Ереване министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Франция выступает за скорейшее подписание договора, который установит справедливый и стабильный мир, при уважении суверенитета, территориальной целостности двух стран. В этом весь смысл документа, подписанного в Алматы в 1991 г. В Праге общественности была представлена та же идея", – цитирует Сежурне «Спутник Армения».

Франция также содействует процессу делимитации границы между государствами на основе тех же принципов. В Париже считают, что Южный Кавказ должен стать регионом мира и сотрудничества, отметил глава МИД.

"Армения хочет мира. Франция, международное сообщество хотят мира. Поскольку Азербайджан скоро примет COP29, на нем лежит ответственность: до мероприятия показать, что он искренне хочет достичь мира. Думаю, мы должны суметь быстро продвинуться в этом вопросе", – сказал министр.

Свою готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном выразил и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Армения готова как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном», - сказал он и добаил, что обсудил с французским коллегой ситуацию по данному вопросу.

«Мы готовы поскорее подписать текст, который согласован. Договор, которым страны взаимно признают территориальную  целостность,  Алматинскую декларацию, границы, которые существовали в момент развала СССР», - отметил Мирзоян.

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