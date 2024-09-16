Глава МИД Франции призвал Баку подписать мирный договор с Ереваном
Глава МИД Франции призвал Баку подписать мирный договор с Ереваном
Франция ожидает от Азербайджана продвижения в мирных переговорах с Арменией до Конференции ООН по климату COP29 в Баку. Об этом заявил в понедельник находящийся в Ереване министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Франция выступает за скорейшее подписание договора, который установит справедливый и стабильный мир, при уважении суверенитета, территориальной целостности двух стран. В этом весь смысл документа, подписанного в Алматы в 1991 г. В Праге общественности была представлена та же идея", – цитирует Сежурне «Спутник Армения».
Франция также содействует процессу делимитации границы между государствами на основе тех же принципов. В Париже считают, что Южный Кавказ должен стать регионом мира и сотрудничества, отметил глава МИД.
"Армения хочет мира. Франция, международное сообщество хотят мира. Поскольку Азербайджан скоро примет COP29, на нем лежит ответственность: до мероприятия показать, что он искренне хочет достичь мира. Думаю, мы должны суметь быстро продвинуться в этом вопросе", – сказал министр.
Свою готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном выразил и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
«Армения готова как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном», - сказал он и добаил, что обсудил с французским коллегой ситуацию по данному вопросу.
«Мы готовы поскорее подписать текст, который согласован. Договор, которым страны взаимно признают территориальную целостность, Алматинскую декларацию, границы, которые существовали в момент развала СССР», - отметил Мирзоян.
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