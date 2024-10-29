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(5 минут назад)
Глава МИД и начальник Генштаба ВС Пакистана обсудили двусторонние отношения

Глава МИД и начальник Генштаба ВС Пакистана обсудили двусторонние отношения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД и начальник Генштаба ВС Пакистана обсудили двусторонние отношения

29 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося в Азербайджане начальника Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Сахира Шамшада Мирзу.

На встрече обсуждались перспективы двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, а также вопросы регионального сотрудничества.

Была отмечена важность избрания Пакистана членом Совбеза ООН на 2025-2026 годы. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес,  сказано в сообщении МИД.

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