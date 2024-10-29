Глава МИД и начальник Генштаба ВС Пакистана обсудили двусторонние отношения

29 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося в Азербайджане начальника Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Сахира Шамшада Мирзу.

На встрече обсуждались перспективы двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, а также вопросы регионального сотрудничества.

Была отмечена важность избрания Пакистана членом Совбеза ООН на 2025-2026 годы. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сказано в сообщении МИД.