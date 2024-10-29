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(4 минуты назад)
В Баку состоится глобальный саммит религиозных лидеров

В Баку состоится глобальный саммит религиозных лидеров

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку состоится глобальный саммит религиозных лидеров

5-6 ноября в Баку в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP 29)  состоится  глобальная конференция религиозных лидеров .

Согласно сообщению Управления Мусульман Кавказа, в саммите примут участие около 30 лидеров мировых и традиционных религий, главы влиятельных религиозных центров - патриархи, чиновники Ватикана, видные религиозные и общественные деятели, представляющие разные континенты.

Ожидается также прибытие государственных, научных и религиозных деятелей из 55 стран, представляющих 30 международных организаций.

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