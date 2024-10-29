В Баку состоится глобальный саммит религиозных лидеров
В Баку состоится глобальный саммит религиозных лидеров
5-6 ноября в Баку в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP 29) состоится глобальная конференция религиозных лидеров .
Согласно сообщению Управления Мусульман Кавказа, в саммите примут участие около 30 лидеров мировых и традиционных религий, главы влиятельных религиозных центров - патриархи, чиновники Ватикана, видные религиозные и общественные деятели, представляющие разные континенты.
Ожидается также прибытие государственных, научных и религиозных деятелей из 55 стран, представляющих 30 международных организаций.
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