Глава миссии ЕС «потрясен унизительным» обращением с журналистами в Азербайджане

Глава миссии ЕС в Азербайджане Питер Михалко раскритиковал нынешнее давление на журналистов в Азербайджане.

«Я был потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми журналистами, недавно арестованными в Азербайджане.

Особенно это касается молодых женщин, которых сковывали наручниками в зале суда, сажали в стеклянные клетки или не удовлетворяли элементарные человеческие потребностям. Каждый имеет право на достойное и уважительное обращение», - написал он в своем аккаунте на платформе X.