Глава миссии ЕС в Азербайджане Питер Михалко
Глава миссии ЕС «потрясен унизительным» обращением с журналистами в Азербайджане
Глава миссии ЕС в Азербайджане Питер Михалко раскритиковал нынешнее давление на журналистов в Азербайджане.
«Я был потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми журналистами, недавно арестованными в Азербайджане.
Особенно это касается молодых женщин, которых сковывали наручниками в зале суда, сажали в стеклянные клетки или не удовлетворяли элементарные человеческие потребностям. Каждый имеет право на достойное и уважительное обращение», - написал он в своем аккаунте на платформе X.
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