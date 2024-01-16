«Журналистика - это не преступление», США вновь призвали Азербайджан уважать права и свободы

«Журналистика - это не преступление», США вновь призвали Азербайджан уважать права и свободы

Соединенные Штаты во вторник в очередной раз призвали правительство Азербайджана уважать права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.

"Недавняя череда арестов журналистов, активистов гражданского общества и оппозиционных деятелей в Азербайджане вызывает глубокое беспокойство. Всего за последний месяц было задержано более десятка людей", - сказал представитель Госдепартамента на просьбу TURAN прокомментировать последние аресты еще двух журналистов - Эльнары Гасымовой и Шахина Рзаева, которые стали 9-м и 10-м в списке заключенных журналистов, начиная с ноября.

Бакинский суд в понедельник арестовал репортера новостного сайта Abzas Media Эльнару Гасымову на период следствия до 3 апреля по обвинению в контрабанде.

На следующий день Шахин Рзаев, политический обозреватель агентства JAM NEWS, освещающего Южный Кавказ, был арестован на 15 суток по обвинению в хулиганстве. Через день апелляционный суд оштрафовал и освободил его.

"Как сказал президент Байден по случаю Всемирного дня свободы прессы, "Журналистика не является преступлением - она имеет основополагающее значение для свободного общества". Мы продолжаем призывать правительство Азербайджана уважать права человека и основные свободы всех, включая тех, кто пользуется свободой выражения мнений", - отметил представитель Госдепартамента.