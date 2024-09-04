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(6 часов назад)
Глава REAL оспаривает результаты выборов

Глава REAL оспаривает результаты выборов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава REAL оспаривает результаты выборов

Лидер партии «Республиканская альтернатива»  Ильгар Мамедов подал  жалобу на нарушения в ходе парламентских выборов в 22-м Насими-Ясамальском избирательном округу, где он баллотировался в депутаты.

К 55-страничной жалобе приобщены акты наблюдателей, 19 видеофайлов и другие  свидетельства нарушений.

«Я прошу отменить результаты выборов на 27-ом из 38-ом избирательных участках», - сказал Мамедов.

Другие кандидаты от REAL (12 человек) также подали жалобы или готовят жалобы на нарушения в ходе выборов.

Согласно  данным ЦИК, по 22-му Насими- Ясамальскому округу лидирует действующий депутат, глава партии Демократических реформ Асим Моллазаде с 8180 голосов, а за Мамедова проголосовали 933 человек.

Отметим, что в случае выявления нарушений и отмены результатов на более чем 2/5 избирательных участков аннулируются результат по всему округу.

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