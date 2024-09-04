Глава REAL оспаривает результаты выборов

Лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов подал жалобу на нарушения в ходе парламентских выборов в 22-м Насими-Ясамальском избирательном округу, где он баллотировался в депутаты.

К 55-страничной жалобе приобщены акты наблюдателей, 19 видеофайлов и другие свидетельства нарушений.

«Я прошу отменить результаты выборов на 27-ом из 38-ом избирательных участках», - сказал Мамедов.

Другие кандидаты от REAL (12 человек) также подали жалобы или готовят жалобы на нарушения в ходе выборов.

Согласно данным ЦИК, по 22-му Насими- Ясамальскому округу лидирует действующий депутат, глава партии Демократических реформ Асим Моллазаде с 8180 голосов, а за Мамедова проголосовали 933 человек.

Отметим, что в случае выявления нарушений и отмены результатов на более чем 2/5 избирательных участков аннулируются результат по всему округу.