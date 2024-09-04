Вафа Наги обжаловала результаты внеочередных парламентских выборов

Кандидат по 70-му Нефтчалинскому избирательному округу, общественная активистка Вафа Наги 4 сентября представила в окружную избирательную комиссию жалобу на массовые нарушения на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах. Об этом она сообщила на сегодняшней пресс-конференции.

Наги сообщила, что столкнулись с серьёзными проблемами и препятствиями с самого начала избирательной кампании со стороны представителей другого кандидата – супруги главы партии Гражданской солидарности Танзили Рустамханлы.

«Ее люди на протяжении всей агитационной кампании срывали наши плакаты. Наши жалобы в окружную избирательную комиссию и ЦИК не рассматривались», - сказала Наги.

В пользу Рустамханлы использовался административный ресурс, на ее встречи с избирателями направлялись сотрудники госструктур, бюджетной сферы. Местные власти оказывали давление на население, чтобы люди не ходили на встречи со мной», - заметила кандидат.

В день голосования, повсеместно были фальсификации – массовые вбросы бюллетеней, "карусели" и оказание давления на наблюдателей.

Слишком много оказалось "желающих" проголосовать на дому, подчеркнула Наги. "И мы располагаем видео-доказательствами того, как разносчики урн указывают пожилым избирателям отмечать в бюллетенях графу Танзили Рустамханлы», - отметила Наги.

Представитель Наги, юрист Халид Багиров обратил внимание на искусственное завышение явки на выборах. Так, на одном участке за Рустамханлы было подано 66, за Наги – 51 голосов. На другом участке напротив Наги набрала 92 голоса, а Рустамханлы – 40. На еще одном участке Наги получила 140 голосов, Рустамханлы – 112. Однако по данным ЦИК Рустамханлы набрала 5806 голосов, а Наги почти вдвое меньше 3122.

Юрист указал, что на избирательном участке 2-й Маяк, где практически не осталось населения, явка была указана на уровне 72%. И это делалось для увеличения голосов в пользу Рустамханлы.

Наги заявила, что будет оспаривать результаты выборов до конца, и если ее права не будут восстановлены, подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.