Главы МИД 12 стран ЕС выступили с совместным заявлением по ситуации в Грузии

Главы МИД 12 стран ЕС выступили с совместным заявлением по ситуации в Грузии

Главы МИД 12 стран Евросоюза обратились к Верховному представителю Евроcоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также Еврокомиссару по политике соседства и расширения Оливеру Вархели в связи с событиями в Грузии.

В обращении министры критикуют действия правительства Грузии и заявляют, что европейская интеграция страны находится под угрозой. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Министры заявляют, что власти Грузии ставят под угрозу европейскую интеграцию страны, а «пророссийский закон об иноагентах» - еще один «признак тревожного ухудшения демократии и прав человека в Грузии».

«Применение силы против мирных демонстрантов и журналистов, освещавших акцию протеста, подавление основных прав и свобод несовместимо с демократией и европейскими ценностями. В своей речи почетный председатель «Грузинской мечты» также усилил отход правительства от западных демократических принципов".