Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили развитие стратегического партнерства
Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили развитие стратегического партнерства
23 декабря в Белграде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Сербии. На итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщил, что стороны обсуждали развитие туризма. «Мы усиливаем работу по открытию прямых авиарейсов, экономического развития и энергетики", - сказал Джурич.
Министр выразил уверенность, что сотрудничество между Сербией и Азербайджаном в ближайшем будущем станет еще более тесным и интенсивным.
В свою очередь, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении сказал о различных аспектах стратегического партнерства двух стран.
Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере энергетической безопасности, сотрудничество в экспорте газа в Европу.
По словам Байрамова, Баку и Београд понимают важность того, чтобы «не полагаться на иностранных игроков, не быть стороной геополитических конфликтов, отдают предпочтение прямым переговорам».
В этой связи была отмечена важность того, чтобы Азербайджан и Сербия в своей внешней политике руководствовались одними и теми же ценностями, особенно территориальной целостностью и постоянной поддержкой суверенитета, а также его продолжением.
Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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- Экономика
- 23 декабрь 2024 15:28
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