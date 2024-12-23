Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили развитие стратегического партнерства

23 декабря в Белграде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Сербии. На итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщил, что стороны обсуждали развитие туризма. «Мы усиливаем работу по открытию прямых авиарейсов, экономического развития и энергетики", - сказал Джурич.

Министр выразил уверенность, что сотрудничество между Сербией и Азербайджаном в ближайшем будущем станет еще более тесным и интенсивным.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении сказал о различных аспектах стратегического партнерства двух стран.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере энергетической безопасности, сотрудничество в экспорте газа в Европу.

По словам Байрамова, Баку и Београд понимают важность того, чтобы «не полагаться на иностранных игроков, не быть стороной геополитических конфликтов, отдают предпочтение прямым переговорам».

В этой связи была отмечена важность того, чтобы Азербайджан и Сербия в своей внешней политике руководствовались одними и теми же ценностями, особенно территориальной целостностью и постоянной поддержкой суверенитета, а также его продолжением.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.