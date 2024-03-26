Главы МИД стран Балтии в Вашингтоне: «Украина должна победить»
Главы МИД стран Балтии в Вашингтоне: «Украина должна победить»
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник посетили Вашингтон и на официальных встречах заявили о своем единстве и непоколебимой поддержке Украины, передает корреспондент Turan.
Все три страны Балтии на этой неделе отмечают 75-летие советских массовых депортаций, когда десятки тысяч невинных людей были отправлены в Сибирь, где нашли свою гибель.
«Преемники Сталина в современной России осуществляют геноцид в Украине. Такие преступления нельзя забывать и прощать», — заявили представители Балтии.
«Мы хотим, чтобы это не повторилось ни в наших, и ни в других странах, таких как, стремящиеся к вступлению в ЕС, Украина и Молдова, и в Грузии, подвергшейся агрессии в 2008 году", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Согласно отчету Госдепартамента, министры стран Балтии подтвердили силу НАТО и его роль в обеспечении безопасности в Европе, отметив важность безопасности восточного фланга Альянса.
«Госсекретарь и министры подчеркнули, что США, Эстония, Латвия и Литва едины в поддержке Украины», - заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Выступая перед журналистами, министр Эстонии Маргус Цахкна заявил, что, "Украина борется за нас... и Запад должен это понять".
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, в свою очередь, отметил: «Украина должна победить!» Мы не можем позволить, чтобы Россия добилась успеха, и она должна быть привлечена к ответственности".
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