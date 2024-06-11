Годных освобождали от армии, не годных - отправляли служить
Годных освобождали от армии, не годных - отправляли служить
Выявлены факты нарушений врачами больниц и военно-врачебных комиссий, осуществляющих при медицинском освидетельствование призывников в армию, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры и государственной службы мобилизации и призыву на военную службу.
В частности, в ходе расследования уголовного дела в связи с нарушениями закона должностными лицами госслужбы по мобилизации были установлены факты того, что 26 призывников были признаны не годными к военной службе, несмотря на то, что их здоровье позволяло прохождение службы в армии.
Еще 12 человек уклонились от военной службы по различным поддельным документам после прохождения медицинского освидетельствования.
В то же время, 36 человек признали годными к армейской службе, несмотря на не соответствие их здоровья к военной службе.
По итогам проверок в отношении около 90 врачей и медицинских работников 28 медицинских учреждений направлены представления в качестве меры прокурорского воздействия в Министерство здравоохранения и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).
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