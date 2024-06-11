Севиндж Вагифгызы сообщила об угрозах арестанткам в СИЗО

Содержащаяся в Бакинском СИЗО-1 главный редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы накануне сообщила по телефону своей матери о том, стала свидетелем того, как надзиратели угрожали двум арестанткам, а затем заключили их в карцер.

По словам Вагифгызы, арестанток в течение трех часов содержали в карцере в наручниках. Журналистка уточнила, что это было сделано по приказу заместителей начальника СИЗО. Более того, надзиратель по имени Махир угрожал девушкам тем, что, если они пожалуются на сотрудников СИЗО, то их за волосы будут таскать. В этот момент телефонная связь оборвалась.

Мать журналистки Офелия Магеррамова опасается, что ее дочь также может быть подвергнута давлению из-за огласки фактов насилия над заключенными в СИЗО.

Однако Пенитенциарная служба опровергла информацию о заключении двух арестанток в штрафную камеру и плохом обращении с ними. "Содержащихся в Бакинском СИЗО женщин за нарушение правил режима не заключали в штрафную камеру не только в последние дни, вообще за последний год. В Бакинском СИЗО обеспечивается личная безопасность содержащихся лиц, защищаются их законные права и интересы. Личный состав не оказывает на них давление, не допускает пыток или бесчеловечного обращения. Таких фактов не было выявлено и во время внезапного мониторинга со стороны местных и международных правозащитных организаций", - говорится в комментарии ведомства.