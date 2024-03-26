Граждане Азербайджана и Кыргызстана обвиняются в подготовке покушения на кыргызское руководство

Граждане Азербайджана и Кыргызстана обвиняются в подготовке покушения на кыргызское руководство

По подозрению в подготовке покушения на руководство Кыргызстана задержаны 9 человек.

23 марта Комитет госбезопасности Кыргызстана сообщил о задержании 5 граждан Азербайджана, являющихся членами транснациональной преступной группы.

Согласно пресс-релизу КГБ Кыргызстана, Алиев В.М., Багиров С.А., Аскеров М.О., Бехбудов М.С и Мамедов З.И. планировали покушение на кыргызское руководство.

По предварительным данным, они приехали в Киргизию, чтобы "в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса" организовать покушение на руководство страны, говорилось в сообщении ведомства.

В свою очередь, МВД Азербайджана 26 марта сообщило, что по запросу кыргызской стороны передало ей информацию об указанных лицах.

«В результате расследования было установлено, что один из задержанных ранее был судим за преступление на территории Российской Федерации, а другой - в Азербайджанской Республике», - говорится в сообщении МВД.

Также азербайджанская сторона передала Кыргызстану 4 граждан этой страны, подозреваемых в связях с указанными лицами.

Сегодня же кыргызские медиа сообщили о задержании в Баку и экстрадиции в Бишкек бывшего главы государственного таможенного комитета Кыргызстана Раимбека Матраимова и его брата Тилека Матраимова.

Р.Митраимов обвиняется в незаконном ограничении свободы лица, а также в коррупции.

