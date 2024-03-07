Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в финансировании терроризма

Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил на три месяца срок предварительного заключения редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Как сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров, продление ареста необосновано и нет материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей.