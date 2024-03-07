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(7 часов назад)
Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в финансировании терроризма

Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в финансировании терроризма

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в финансировании терроризма

6 марта Сабаильский суд Баку по представлению Службы госбезопасности, арестовал гражданина Азербайджана Абита Марданова. Он обвиняется по статье 214-1 УК Азербайджана (финансирование терроризма). Уголовное дело возбуждено Службой госбезопасности Азербайджана.

Как сообщили агентству Turan в Сабаильском суде, Марданов был арестован судьей Ульвией Шукюровой сроком на 4 месяца.

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