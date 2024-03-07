Среди задержанных “делу Toplum TV” трое представителей ИДИ

Среди задержанных 6 марта по “делу Toplum TV” три человека, имеющих отношение к Институту демократических инициатив: Али Зейнал, Илькин Ахмедов и Акиф Гурбанов.

Отметим, что НПО "Институт демократических инициатив" (ИДИ) был учрежден 5 ноября 2013 года группой общественных активистов с целью содействия формированию в Азербайджане открытого общества путем демократических инициатив. Возглавил ИДИ тогда еще член Центризбиркома страны по квоте партии "Умид" Акиф Гурбанов.

Он стал единственным членом ЦИК, не подписавшим итоговый протокол президентских выборов 13 октября 2013 года. Гурбанов мотивировал свою позицию тем, что в день голосования имели место серьезные нарушения закона, и они не были расследованы.

Минюст неоднократно отказывал ИДИ в государственной регистрации. Институт подавал жалобы на Минюст в суд, но тщетно.

Отсутствие госрегистрации затрудняло деятельность организации, но не лишало ее возможности работать.

В сотрудничестве с волонтерами с 2015 г. ИДИ проводил мониторинги выборов (за исключением президентских выборов 2024 г.) и давал им экспертную оценку.

Кроме того, ИДИ осуществлял просветительские и правозащитные проекты, был инициатором создания Правового центра «Защитник».

В сотрудничестве с Toplum TV осуществлялись программы обучения молодых журналистов.

Среди задержанных накануне директор ИДИ Акиф Гурбанов, который с декабря 2023 г. также были действующим руководителем учредительного состава Платформы III Республики.

Помимо Гурбанова, Ахмедова и Зейнала, задержаны также журналисты и медиаработники Toplum TV - Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббаров и Рамиль Бабаев.

Все 7 человек обвинены по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК, которая предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

По словам адвокатов, при обыске в офисе ИДИ полиция нашла 30 тысяч евро. Судя по всему, вариант подбрасывания валюты в дома и офисы оппозиционеров становится главным «доказательством» для обвинения в получении денег от Запада для «подрывной » деятельности против правительства Азербайджана.