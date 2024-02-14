Губад Ибадоглу нуждается в стационарном обследовании и лечении

Адвокат Зибейда Садыгова 13 февраля встретилась в Бакинском СИЗО с председателем Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), ученым-экономистом Губадом Ибадоглу. Об этом Turan сообщил брат ученого Галиб Байрамов.

По его словам, положительных изменений в состоянии Ибадоглу нет. «Нас сильно беспокоит высокий уровень сахара в его крови. Это может привести к нарушению функций внутренних органов.

Вчера ему сделали третье вливание лекарств под капельницей. Этот сделано в связи с тем, что у него поражены нервные окончания в конечностях», - отметил Байрамов.

Сейчас Ибадоглу необходимо провести ангиографические исследование сосудов, чтобы выявить проблемы с сердцем. Для этого будет обращение в Главное медицинское управление Минюста, сказал брат политика. Он также сообщил, что до сих пор не снят запрет на телефонные разговоры Ибадоглу с адвокатами.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Минюста, Бакинском СИЗО и следственном органе не удалось.

Недавно Всемирный Конгресс Свободы (World Liberty Congress) обратился к мировому сообществу с целью привлечь внимание к проблемам со здоровьем у Губада Ибадоглу.

Конгресс призвал власти Азербайджана предоставить качественную медицинскую помощь профессору Ибадоглу и заявил, что вся ответственность за его здоровье лежит на «правящем режиме».

*Напомним, что Ибадоглу был арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег – ст. 204.3.1 и 167-3.1 - распространение материалов религиозно- экстремистского характера. По этим обвинениям ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Правозащитники признали Ибадоглу политзаключенным. Истинная причина его ареста – разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана.