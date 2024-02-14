Губад Ибадоглу нуждается в стационарном обследовании и лечении
Губад Ибадоглу нуждается в стационарном обследовании и лечении
Адвокат Зибейда Садыгова 13 февраля встретилась в Бакинском СИЗО с председателем Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), ученым-экономистом Губадом Ибадоглу. Об этом Turan сообщил брат ученого Галиб Байрамов.
По его словам, положительных изменений в состоянии Ибадоглу нет. «Нас сильно беспокоит высокий уровень сахара в его крови. Это может привести к нарушению функций внутренних органов.
Вчера ему сделали третье вливание лекарств под капельницей. Этот сделано в связи с тем, что у него поражены нервные окончания в конечностях», - отметил Байрамов.
Сейчас Ибадоглу необходимо провести ангиографические исследование сосудов, чтобы выявить проблемы с сердцем. Для этого будет обращение в Главное медицинское управление Минюста, сказал брат политика. Он также сообщил, что до сих пор не снят запрет на телефонные разговоры Ибадоглу с адвокатами.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе Минюста, Бакинском СИЗО и следственном органе не удалось.
Недавно Всемирный Конгресс Свободы (World Liberty Congress) обратился к мировому сообществу с целью привлечь внимание к проблемам со здоровьем у Губада Ибадоглу.
Конгресс призвал власти Азербайджана предоставить качественную медицинскую помощь профессору Ибадоглу и заявил, что вся ответственность за его здоровье лежит на «правящем режиме».
*Напомним, что Ибадоглу был арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег – ст. 204.3.1 и 167-3.1 - распространение материалов религиозно- экстремистского характера. По этим обвинениям ему грозит до 17 лет лишения свободы.
Правозащитники признали Ибадоглу политзаключенным. Истинная причина его ареста – разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана.
Политика
-
- 14 февраль 2024, 21:33
Соединенные Штаты в среду отреагировали на решение России включить премьер-министра Эстонии Каду Каллас, среди прочих, в список разыскиваемых лиц за уничтожение памятников советской эпохи.
-
- 14 февраль 2024, 18:07
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
-
Инаугурационная речь Ильхама Алиева свелась к напоминанию этапов борьбы за Карабах и восстановление территориальной целостности страны. Он напомнил, что Армении остаются силы, мечтающие о реванше, поэтому Азербайджан будет и дальше укреплять армию и готов в любое время привести в чувство потенциального агрессора.
-
- 14 февраль 2024, 16:52
МИД РФ серьезно обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе, приведшим к гибели военнослужащих и настоятельно призывает Баку и Ереван к сдержанности и шагам по деэскалации во избежание дальнейшим ухудшением обстановки. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Написать отзыв