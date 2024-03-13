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(12 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

И. Алиев обсудил с гендиректором BP вопросы будущего сотрудничества

13 марта Ильхам Алиев принял нового генерального директора нефтяной компании BP Мюррея Аукинклоса (Murray Auchincloss)  сообщает сайт президента Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение плодотворным и многолетним сотрудничеством. Алиев подчеркнул важность «Контракта века», подписанного в 1994 году, отметив «стратегическое» партнерство между Азербайджаном и BP.  По его словам, доходы от добычи энергоресурсов в Азербайджане, эффективно используются в экономической, социальной и других сферах.

На встрече были затронуты также вопросы снабжения Европы азербайджанским газом и отмечен потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана. Было отмечено, что в этом году BP реализует проект по возобновляемой энергетике на освобожденных от оккупации территориях.

Далее стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества между BP и SOCAR.

 

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