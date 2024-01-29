И.Алиев и Х.Акар обсудили вопросы военного сотрудничества тюркских стран

29 января делегация во главе с председателем Комиссии Национальной Обороны парламента Турции, экс-министром обороны Хулуси Акаром была принята главой государства Ильхамом Алиевым.

В ходе беседы была отмечена важность укрепления связей парламентариев Тюркских стран на уровне профильных комитетов и проведения совместных заседаний.

Была подчеркнута важность Шушинской декларации, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в военной, оборонной промышленности, безопасности, межпарламентских отношениях и других сферах. Особо была подчеркнута важность совместных военных учений, проводимых вооруженными силами двух стран.