И.Алиев обвиняет Евросоюз в неблагодарности и промывании мозгов молодежи

Президент Ильхам Алиев заявил о туманных перспективах отношений Азербайджана с Евросоюзом. «Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией, но прошлый год был годом, полным разочарований. Именно в прошлом году Евросоюз занял однозначно сторону Армении», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам 7 января.

Он раскритиковал присутствие на границе наблюдательной миссии Евросоюза.

Отправка миссии была согласована с Баку октябре 2022 года в Праге, предполагалось, что она будет состоять из 40 человек и действовать 2 месяца.

«Но потом без всякого уведомления и согласования с нами эту миссию продлили и увеличили, пригласив в нее страну не члена Евросоюза», - сказал Алиев. Он усмотрел в этом враждебность к Азербайджану.

Далее он возмутился тем, что наблюдатели стоят на границе и смотрят в бинокли в сторону Азербайджана.

«Не хочется показывать с какой скоростью они могут бежать оттуда, если кто-то случайно чихнет на азербайджанской территории, но просто уже руки чешутся», - сыронизировал Алиев.

Далее он возмутился действиями президента Польши, который «позволил себе такое хамское поведение - рассматривать Азербайджан в бинокль».

«Это же не просто. Это отношение. Смотришь в бинокль как на врага. Если так вы относитесь к Азербайджану, ну, а как мы можем относиться?», - продолжил Алиев.

«Евросоюз добился того, что в прошлом году был полностью отстранен от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Если продолжится пичканье Армении оружием через так называемый Фонд мира, то с нашей стороны будут адекватные действия», - отметил Алиев.

Досталось также Европарламенту и ПАСЕ, где царит «азербайджанофобия».

«Все это привело к тому, что мы свернули все программы с Евросоюзом. Все твиннинговые программы, все гранты Евросоюза заморожены, которые легальны. Но есть и нелегальные, когда сюда везут деньги через границу, в основном через Грузию, через подручные соросовцам структуры. Но наши правоохранительные органы это отслеживают. Мы отказались от легальных грантов потому, что они были направлены на создание западных платформ на нашей территории с далеко идущими планами, в основном ориентированными на молодежь», - заявил Алиев.

По его словам, «некоторые представители азербайджанской молодежи встали на путь предательства, коллаборационизма с армянством в результате промывания мозгов, через грантовые программы NED ( National Endowment for democracy) и EED (Europеan Endowment for democracy)».

Если это продолжится и дальше, то стена (между Европой и Азербайджаном) будет еще выше.

Как же они будут осуществлять свою политику по сближению со странами Центральной Азии?

Через Россию? Сомневаюсь. Может быть, через Иран? Тоже сомневаюсь. Тоннель пророют под Азербайджаном? Наверное, тоже нет. Поэтому, надо трезво оцнгивать ценить Азербайджан, как надежного партнера, который ничего плохого Европе, или какой-то европейской стране не сделал», - заявил Алиев.