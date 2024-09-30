И.Алиев поздравил еврейское население с Рош ха Шана

«Сердечно поздравляю вас с национальным новогодним праздником еврейского народа Рош ха-Шана и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания», - говорится в послании президента Азербайджана в адрес еврейского населения страны.

Азербайджан является одним из редких мест, где на протяжении многих веков существуют дружба и братские отношения между народами, а этнокультурное разнообразие и высокие мультикультурные ценности сохраняются.

В Азербайджане граждане еврейского происхождения являются неотъемлемой частью и равноправными членами общества, вносят вклад в довдение правды об Азербайджане до международного сообщества, активно участвуют в общественно-политической жизни страны.

«Еще раз поздравляю всех вас с праздником Рош ха-Шана, ставшим олицетворением новаторства, духовной чистоты, солидарности и доброты», - сказано в заключении.