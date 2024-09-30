И.Алиев поздравил еврейское население с Рош ха Шана
И.Алиев поздравил еврейское население с Рош ха Шана
«Сердечно поздравляю вас с национальным новогодним праздником еврейского народа Рош ха-Шана и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания», - говорится в послании президента Азербайджана в адрес еврейского населения страны.
Азербайджан является одним из редких мест, где на протяжении многих веков существуют дружба и братские отношения между народами, а этнокультурное разнообразие и высокие мультикультурные ценности сохраняются.
В Азербайджане граждане еврейского происхождения являются неотъемлемой частью и равноправными членами общества, вносят вклад в довдение правды об Азербайджане до международного сообщества, активно участвуют в общественно-политической жизни страны.
«Еще раз поздравляю всех вас с праздником Рош ха-Шана, ставшим олицетворением новаторства, духовной чистоты, солидарности и доброты», - сказано в заключении.
Политика
-
- 30 сентябрь 2024, 18:06
Бывшая кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 82-го Имишли-Саатлинского избирательного округа Лейла Наджафгулиева уволена с должности учительницы средней школы в селе Аранлы Имишлинского района. Она сказала Turan, что увольнение связано с ее активной позицией на выборах, которые она по данным ЦИК, проиграла.
-
- 30 сентябрь 2024, 17:44
В понедельник в Страсбурге на пленарном заседании ПАСЕ была утверждена окончательная повестка осенней сессии ассамблеи, которая продлится до 4 октября.
-
- 30 сентябрь 2024, 16:24
30 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор бывшему депутату, предпринимателю Назиму Байдемирли. В своем выступлении адвокат Агыль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».
-
- 30 сентябрь 2024, 15:31
На открывшейся в понедельник сессии ПАСЕ состоялась церемония вручения Премии имени Вацлава Гавела, которая присуждается за достижения в гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами.
Написать отзыв