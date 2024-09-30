1-го октября ПАСЕ обсудит ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане
1-го октября ПАСЕ обсудит ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане
В понедельник в Страсбурге на пленарном заседании ПАСЕ была утверждена окончательная повестка осенней сессии ассамблеи, которая продлится до 4 октября.
81-им голосом «за», при 33-х «против» и 5-ти «воздержавшихся» в повестку были включены дебаты на тему: «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане», передает специальный корреспондентом Turan из Страсбурга.
Дебаты состоятся во вторник, 1 октября на дневном заседании, которое пройдет с 16:00 до 19:00.
В ходе обсуждения повестки некоторые депутаты выступили против обсуждения этого вопроса. В частности, представитель Грузии Гиви Миканадзе заявил о нецелесообразности дебатов в отсутствие представителей Азербайджана. Он предложил наладить прямую связь с представителями «новоизбранного парламента Азербайджана для обсуждения этой ситуации». Однако его предложение не нашло поддержку и решение провести дебаты было принято большинством голосов.
Напомним, что на январской сессии 2024 полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ не были утверждены из-за не выполнения правительством своих обязательств перед Советом Европы и грубых нарушений прав человека.
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