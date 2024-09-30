Назим Байдемирли осужден на 8 лет лишения свободы
Назим Байдемирли осужден на 8 лет лишения свободы
30 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор бывшему депутату, предпринимателю Назиму Байдемирли.
В своем выступлении адвокат Агиль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».
Защитник также обратил внимания, что Байдемирли является известным ученым, экономистом был депутатов парламента. Он просил суд оправдать Байдемирли.
Сам предприниматель связал уголовное дело с его поддержкой народных протестов в селе Союдлу Гедабейского района против загрязнения окружающей среды золоторудным предприятием. При этом, государственное телевидение необоснованно назвало его «организатором протестов».
В то же время, Байдемирли не считает свой арест «политическим заказом», политзаключенным его называют только правозащитники и международные организации.
Что касается критики полицейского насилия против жителей села Сеюдлю, то это не означает действий против государства. Он также назвал 15 месяцев своего содержания в заключении «моральный пыткой». Байдемирли считает себя невиновным и просил суд оправдать его.
Однако суд приговорил его к 8 годам лишения свободы и выплаты потерпевшему 49 740 манат компенсации в размере 49 740 манатов.
Две недели назад прокурор предложил приговорить экс-депутата к 9 годам лишения свободы.
*Н. Байдемирли был задержан 4 июля 2023 г. Управлением по борьбе с оргпреступностью МВД по обвинению по ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК.
На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца. Байдемирли отверг обвинение, назвав его сфабрикованным.
1 сентября 2023 года против Байдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК. По словам адвоката, это обвинение основано на том, что, якобы, Байдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у кого-то деньги. Правозащитники признали Байдемирли политзаключенным.
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