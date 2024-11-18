И.Алиев принял министра финансов РФ
И.Алиев принял министра финансов РФ
18 ноября глава государства Ильхам Алиев принял министра финансов России Антона Силуанова и лидера Либерально-демократической партии России Леонида Слуцкого.
Как сообщила пресс-служба президента, на встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией и его перспективы. В частности, затрагивались вопросы увеличение товарооборота и осуществления платежей в национальных валютах.
Политика
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Реальность такова, что население мира продолжает резко расти, и этот рост говорит о колоссальной продовольственной проблеме, чтобы прокормить население мира, если оно достигнет 10 миллиардов человек. По прогнозам, это произойдет скоро, что потребует значительного увеличения объема сельскохозяйственного производства с гораздо большей скоростью, чем в прошлом. Об этом заявил министр 19 ноября на климатической конференции COP29 министр сельского хозяйства США Чер Меллори, отвечая на вопросы Turan.
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