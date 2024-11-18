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(38 минут назад)
И.Алиев принял министра финансов РФ

И.Алиев принял министра финансов РФ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

И.Алиев принял министра финансов РФ

18 ноября глава государства Ильхам Алиев принял министра финансов России  Антона Силуанова и лидера Либерально-демократической партии России Леонида Слуцкого.

Как сообщила пресс-служба президента, на встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией и его перспективы. В частности, затрагивались вопросы увеличение товарооборота и осуществления платежей в национальных валютах.

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