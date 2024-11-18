Акции эко-активистов на COP29
Акции эко-активистов на COP29
18 ноября различные группы эко-активистов провели на конференции COP29 несколько акций протеста против загрязнения окружающей среды.
Так, феминистски из разных стран провели акцию под лозунгом: «Феминистки требуют климатической справедливости!».
Они потребовали, чтобы промышленно развитые страны выделяли необходимые средства для борьбы с изменением климата.
Далее активисты из стран африканского континента провели акции под лозунгами: «Деколонизировать климатическое финансирование!», «Африканская молодежь требует климатической справедливости!», «Прекратите эксплуатировать нас в ущерб своим интересам!»,«Остановите захват земель через углеродные рынки!», «Остановите добычу ископаемого топлива в дельте Нигера!», «Не сжигайте планету!», «Климатическая справедливость!», «Не добывайте нефть, храните ее в земле»!» и другие.
Политика
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