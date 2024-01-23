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(3 часа назад)
И.Алиев принял вице-премьера РФ А.Оверчука

И.Алиев принял вице-премьера РФ А.Оверчука

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

И.Алиев принял вице-премьера РФ А.Оверчука

23 января глава государства Ильхам Алиев принял вице-премьера России, сопредседателя межправительственной комиссии Алексея Оверчука.

Как сказано в сообщении на сайте президента, в ходе беседы было отмечено, что экономическое двух стран имеет широкие планы и готовятся новые направления в этой сфере. Рост на 17,5% товарооборота и постоянный рост грузовых и транзитных перевозок были оценены, как хороший показатель сотрудничества.

Также была подчеркнута важность подписания «Дорожной карты» на 2024-2026 годы по основным направлениям развития азербайджано-российского сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с транспортом и логистикой, продвижением транспортного коридора Север-Юг, говорится в сообщении.

Отметим, что накануне Оверчука принял также премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

 

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