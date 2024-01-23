И.Алиев принял вице-премьера РФ А.Оверчука
И.Алиев принял вице-премьера РФ А.Оверчука
23 января глава государства Ильхам Алиев принял вице-премьера России, сопредседателя межправительственной комиссии Алексея Оверчука.
Как сказано в сообщении на сайте президента, в ходе беседы было отмечено, что экономическое двух стран имеет широкие планы и готовятся новые направления в этой сфере. Рост на 17,5% товарооборота и постоянный рост грузовых и транзитных перевозок были оценены, как хороший показатель сотрудничества.
Также была подчеркнута важность подписания «Дорожной карты» на 2024-2026 годы по основным направлениям развития азербайджано-российского сотрудничества.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с транспортом и логистикой, продвижением транспортного коридора Север-Юг, говорится в сообщении.
Отметим, что накануне Оверчука принял также премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
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