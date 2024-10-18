Яхья Синвар был «главным препятствием» для прекращения конфликта в Газе - США

Яхья Синвар был «главным препятствием» для прекращения конфликта в Газе - США

Яхья Синвар был «главным препятствием» для прекращения конфликта в Газе - США

Соединенные Штаты в четверг выразили надежду, что убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара может помочь прекратить конфликт в секторе Газа.

«Главное препятствие к прекращению конфликта устранено, и мы думаем, что это дает возможность закончить войну», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, комментируя по просьбе Turan ликвидацию лидера ХАМАС.

Президент Байден в своем заявлении по данному поводу отметил, что появилась возможность для политического урегулирования, которое обеспечит лучшее будущее как израильтянам, так и палестинцам.

«Яхья Синвар был непреодолимым препятствием для достижения всех этих целей. Этого препятствия больше не существует», — подчеркнул Байден.

Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении напомнил, теракты 7 октября были инициативой Синвара, что вызвало катастрофические последствия для жителей Газы. «Мир стал лучше с его уходом», — сказал Блинкен.

«В предстоящие дни США удвоят усилия, чтобы положить конец этому конфликту, обеспечить освобождение всех заложников и наметить новый путь вперед, который позволит жителям Газы восстановить свою жизнь и освободиться от жестокой хватки ХАМАС», — заключил Блинкен.