Яхья Синвар был «главным препятствием» для прекращения конфликта в Газе - США
Яхья Синвар был «главным препятствием» для прекращения конфликта в Газе - США
Соединенные Штаты в четверг выразили надежду, что убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара может помочь прекратить конфликт в секторе Газа.
«Главное препятствие к прекращению конфликта устранено, и мы думаем, что это дает возможность закончить войну», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, комментируя по просьбе Turan ликвидацию лидера ХАМАС.
Президент Байден в своем заявлении по данному поводу отметил, что появилась возможность для политического урегулирования, которое обеспечит лучшее будущее как израильтянам, так и палестинцам.
«Яхья Синвар был непреодолимым препятствием для достижения всех этих целей. Этого препятствия больше не существует», — подчеркнул Байден.
Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении напомнил, теракты 7 октября были инициативой Синвара, что вызвало катастрофические последствия для жителей Газы. «Мир стал лучше с его уходом», — сказал Блинкен.
«В предстоящие дни США удвоят усилия, чтобы положить конец этому конфликту, обеспечить освобождение всех заложников и наметить новый путь вперед, который позволит жителям Газы восстановить свою жизнь и освободиться от жестокой хватки ХАМАС», — заключил Блинкен.
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