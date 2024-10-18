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(8 часов назад)
Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано

Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано

Состав посольства Азербайджана в Ливане был частично эвакуирован. Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, посольство Азербайджана в Ливане не прекращало свою деятельность.

"Наше посольство в Ливане продолжает свою деятельность, но персонал частично эвакуирован", - сказал он, отвечая на запросы СМИ.

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