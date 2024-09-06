Ильхам Алиев: 80% мирного договора с Арменией уже согласовано

«Мы можем добиться мира на Южном Кавказе, и сегодня мы видим, что это возможно на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 6 сентября на Международном форуме Чернобио в Италии.

Подчеркнув, что около 80% текста мирного договора уже согласовано, Алиев отметил, что уже начался процесс делимитации границ и даже демаркации. «Это маленький шаг, разграничен 30 км участок, но у нас 1000-километровая граница с Арменией. Однако это шаг в правильном направлении, который приведет к подписанию мирного соглашения», - сказал он.

*2 апреля 2022 года в кампусе университета АДА в Баку состоялась церемония закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета. Итальяно-азербайджанский университет будет функционировать на базе АДА.