Ильхам Алиев: 80% мирного договора с Арменией уже согласовано
Ильхам Алиев: 80% мирного договора с Арменией уже согласовано
«Мы можем добиться мира на Южном Кавказе, и сегодня мы видим, что это возможно на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 6 сентября на Международном форуме Чернобио в Италии.
Подчеркнув, что около 80% текста мирного договора уже согласовано, Алиев отметил, что уже начался процесс делимитации границ и даже демаркации. «Это маленький шаг, разграничен 30 км участок, но у нас 1000-километровая граница с Арменией. Однако это шаг в правильном направлении, который приведет к подписанию мирного соглашения», - сказал он.
*2 апреля 2022 года в кампусе университета АДА в Баку состоялась церемония закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета. Итальяно-азербайджанский университет будет функционировать на базе АДА.
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