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(5 часов назад)
Ильхам Алиев: 80% мирного договора с Арменией уже согласовано

Ильхам Алиев: 80% мирного договора с Арменией уже согласовано

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев: 80% мирного договора с Арменией уже согласовано

«Мы можем добиться мира на Южном Кавказе, и сегодня мы видим, что это возможно на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 6 сентября на Международном  форуме Чернобио в Италии.

Подчеркнув, что около 80% текста мирного договора уже согласовано, Алиев отметил, что уже начался процесс делимитации границ и даже демаркации.  «Это маленький шаг, разграничен 30 км участок, но у нас  1000-километровая граница с Арменией. Однако это шаг в правильном направлении, который приведет к подписанию мирного соглашения», - сказал он.

 *2 апреля 2022 года  в кампусе университета АДА в Баку состоялась церемония закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета.  Итальяно-азербайджанский университет будет функционировать на базе АДА.

 

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