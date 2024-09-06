Азербайджан создает совместный университет с Италией

В Азербайджане будет Итало-Азербайджанский университет, создаваемый с участием пяти ведущих университетов Италии. Создание такого совместного учебного заведения в Азербайджане является свидетельством стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме Чернобио 6 сентября.

"Студенты, которые начнут там учиться, будут играть роль естественного моста между Азербайджаном и Италией. Они будут свободно говорить по-итальянски и глубже изучат историческое наследие и культуру Италии», - отметил он.