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(5 часов назад)
Азербайджан создает совместный университет с Италией

Азербайджан создает совместный университет с Италией

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан создает совместный университет с Италией

В Азербайджане  будет Итало-Азербайджанский университет, создаваемый с участием пяти ведущих университетов Италии. Создание такого совместного учебного заведения в Азербайджане является свидетельством стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме Чернобио 6 сентября.

"Студенты, которые начнут там учиться, будут играть роль естественного моста между Азербайджаном и Италией. Они будут свободно говорить по-итальянски и глубже изучат историческое наследие и культуру Италии», - отметил он.

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