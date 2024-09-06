Азербайджан создает совместный университет с Италией
Азербайджан создает совместный университет с Италией
В Азербайджане будет Итало-Азербайджанский университет, создаваемый с участием пяти ведущих университетов Италии. Создание такого совместного учебного заведения в Азербайджане является свидетельством стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме Чернобио 6 сентября.
"Студенты, которые начнут там учиться, будут играть роль естественного моста между Азербайджаном и Италией. Они будут свободно говорить по-итальянски и глубже изучат историческое наследие и культуру Италии», - отметил он.
Культура
-
- 2 сентябрь 2024, 08:53
Предварительные официальные итоги прошедших 1 сентября парламентских выборов подтвердили результаты «экзит-поллов». Партия президента Азербайджана Ильхама Алиева «Ени Азербайджан» (ПЕА) обновляет свое абсолютное большинство в Милли Меджлисе и получает 68 мест. Еще 44 мандата достанутся так называемым «независимым», которые известны провластной позицией.
-
- 18 август 2024, 10:38
Ален Делон, икона французского экрана, чья яркая внешность и притягательная харизма определяли европейский кинематограф на протяжении десятилетий, умер в возрасте 88 лет. Его дети подтвердили его смерть в заявлении, сделанном Agence France-Presse в воскресенье.
-
- 11 июль 2024, 00:49
В резиденции посла ФРГ в Азербайджане 9 июля были объявлены лауреаты «Германо-Французской награды гендерное равенство» за 2024 год.
-
- 10 июль 2024, 14:05
Поиск идентичности и смысла жизни современными людьми — тема, к которой в последнее время обращаются многие художники. Групповая выставка «Все будет хорошо: завтра или когда-нибудь» в галерее YAY представляет работы Расима Бабаева, Эльшана Бабы, Орхана Гусейнова, Терлана Горчу, Аиды Махмудовой, Кафара Рзаева, Замира Сулейманова и ЧИНГИЗА. Эта выставка исследует различные аспекты истины и идентичности через призму современности. Куратором выставки является Захра Мамедова, и она фокусируется на том, как искусство влияет на людей.
Написать отзыв