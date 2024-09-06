Общественного активиста Ниджата Ибрагима не выпустили из страны

Общественный активист Ниджат Ибрагим 6 сентября не смог отбыть из Азербайджана. Его не пропустили через пограничный пункт Бакинского международного аэропорта на рейс в Кишинев.

«Мы, всей семьей собирались вылететь в Кишинев, но меня на пограничном пункте не пропустили, заявив, что МВД ввело «стоп» на выезд из страны», - сообщил он Turan.

При этом, супругу и двух малолетних дочерей Ибрагима пропустили. «Члены семьи захотели вернуться, но им сказали, что обратно их из самолета выпустят только под надзором полиции. В итоге, они улетели, а я остался», - рассказал Ибрагим.

«Против меня нет никаких уголовных дел. В 2021 году меня осудили на год и 3 месяца лишения свободы по обвинению в распространении коронавируса. На самом деле меня арестовали за намерение провести протестную акцию перед администрацией президента.

Я полностью отбыл этот срок», - сказал Ибрагим.

По словам активиста, в 2022 г. его однажды не выпустили из страны. Запрет не был снят даже после того, как суд в мае этого года признал его незаконным.

«Я думал, что после решения суда уже проблем нет, однако оказалось не так», - сказал Ибрагим.

«Этот запрет связан с моей общественной деятельностью. Я против беззакония и критикую это в социальных сетях», - добавил он.