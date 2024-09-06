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(5 часов назад)
Погода в субботу

Погода в субботу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в субботу

7 сентября в столице будет переменчивая погода, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем +25+29°. Влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

По регионам страны в ряде горных местностей пройдут дожди с грозами, Местами туманы. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха в низменности днем +28+33°, в горах +15+20°.

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