Погода в субботу

Прошло пять дней с момента внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Хотя Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не завершила работу над протоколами, ведущие кандидаты по всем 125 округам уже объявлены. Чего от них можно ожидать?