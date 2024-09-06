Погода в субботу
7 сентября в столице будет переменчивая погода, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем +25+29°. Влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
По регионам страны в ряде горных местностей пройдут дожди с грозами, Местами туманы. Ветер западный, умеренный.
Температура воздуха в низменности днем +28+33°, в горах +15+20°.
Общество
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- 6 сентябрь 2024, 16:40
Прошло пять дней с момента внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Хотя Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не завершила работу над протоколами, ведущие кандидаты по всем 125 округам уже объявлены. Чего от них можно ожидать?
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4 сентября компания "Bakcell" - самый быстрый мобильный оператор страны совместно с Операционной компанией "Бакинское городское кольцо" организовала завтрак для журналистов. На встрече представители "Bakcell" и Операционной компании "Бакинское городское кольцо" подробно рассказали о важности проведения автомобильных гонок в Азербайджане и ответили на вопросы журналистов.
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- 5 сентябрь 2024, 14:06
6 августа в Баку будет пасмурно, бес осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +19+23, днем будет +26+29 градусов.
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- 5 сентябрь 2024, 13:15
В связи с ускоренным распространением оспы обезьян в различных странах мира, в Азербайджане предполагается проведение профилактических мер, сообщает Минздав страны.
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