Иран продолжает возмущаться проектом Зангезурского коридора

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил категорическое несогласие страны с любым изменением границ в регионе, сообщают иранские СМИ.

«Региональный мир, безопасность и стабильность — это не просто предпочтение, а основа нашей национальной безопасности», — написал Аракчи в своем аккаунте в X.

«Любая угроза с Севера, Юга, Востока или Запада территориальной целостности наших соседей или изменение границ абсолютно неприемлемы и являются красной линией для Ирана», — сказал он, не пояснив о какой угрозе идет речь и кому.

Министр высказался после того, как иранские СМИ уже несколько дней говорят о «негативных» последствий Зангезурского коридора, который должен связать Азербайджан с Нахчываном «без армянских контрольно-пропускных пунктов, советуя России отказаться от поддержки этой спорной идеи», - сообщает агентство Tasnim.

Официальной Тегеран в свойственной ему манере - неопределенно и категорично, критикует неустраивающие его тенденции. При этом, впервые за долгое время Тегеран начал ругать Россию, которая также поддерживает идею Зангезурского коридора, но под своим контролем.

Критика из Тегерана стала звучать после того, как официальный Ереван заявил, что считает возможным передачу контроля над Зангезурским коридором некоей международной компании.

Против этого выступила и Москва, заявив, что согласно договоренности от 9 ноября 2020 года, контроль над дорогой должны осуществлять российские пограничники. Москва также против присутствия в регионе международных сил.

Судя по всему, тегеранские муллы не в состояние понять, что Москва против прихода в Зангезур иностранцев, а не самой транспортной коммуникации.