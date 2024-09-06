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(5 часов назад)
Баку может быть посредником между РФ и Украиной – И.Алиев

Баку может быть посредником между РФ и Украиной – И.Алиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку может быть посредником между РФ и Украиной – И.Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность участия Баку в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.

Об этом он заявил в пятницу, отвечая на вопросы модератора на Международном форуме в Черноббио (Италия).

«Если говорить гипотетически, это вполне возможно. Учитывая, что мы вместе с Россией и Украиной 70 лет были в составе СССР, то мы поддерживаем многосторонние связи  с ними, как на уровне личных контактов, так и в политической плоскости», - сказал Алиев.

По его словам, у Азербайджане «очень хорошие отношения» как с Украиной, так и Россией.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и всех стран. В то же время, мы не были и не станем частью кампании антироссийский санкций», - далее отметил он.

С учетом прагматизма в отношениях Азербайджана с РФ и Украиной, Баку может сыграть определенную посредническую роль в этом процессе. Однако, Азербайджан сам в данном вопросе инициативу не проявляет. «Но, если потребуется наше участие, мы готовы», - подчеркнул Алиев.

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