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Ильхам Алиев принял исполнительного директора МЭА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял исполнительного директора Международного Энергетического Агентства (МЭА) Фатиха Бирола.
Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ходе идущей в Азербайджане подготовки к проведению COP29.
Было выражено удовлетворение «плодотворным сотрудничеством» Азербайджана с Международным энергетическим агентством.
Кроме того, были отмечены предпринимаемые в Азербайджане шаги, направленные на развитие зеленой энергии, «подчеркнут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европейского Союза».
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