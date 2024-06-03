Ильхам Алиев принял исполнительного директора МЭА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял исполнительного директора Международного Энергетического Агентства (МЭА) Фатиха Бирола.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ходе идущей в Азербайджане подготовки к проведению COP29.

Было выражено удовлетворение «плодотворным сотрудничеством» Азербайджана с Международным энергетическим агентством.

Кроме того, были отмечены предпринимаемые в Азербайджане шаги, направленные на развитие зеленой энергии, «подчеркнут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европейского Союза».