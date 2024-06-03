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(3 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял исполнительного директора МЭА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял исполнительного директора Международного Энергетического Агентства (МЭА) Фатиха Бирола.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе  встречи состоялся обмен мнениями о ходе идущей в Азербайджане подготовки к проведению COP29.

Было выражено удовлетворение «плодотворным сотрудничеством» Азербайджана  с Международным энергетическим агентством.

Кроме того, были  отмечены предпринимаемые в Азербайджане шаги, направленные на развитие зеленой энергии, «подчеркнут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европейского Союза».

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