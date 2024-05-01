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Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирака
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 1 мая принял спикера Парламента Иракской Республики Мохсина Али Акбара Аль-Мандалави.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и межпарламентских связей.
Политика
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- 1 май 2024, 19:18
Адвокат Эльмар Сулейманов в среду встретился в Бакинском СИЗО-1 с главой Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анаром Мамедли.
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По случаю Международного дня трудящихся 1 мая в Баку в Центральном парке на пешеходном мосту был вывешен плакат: «Ваши богатства – это украденное у трудящихся».
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- 1 май 2024, 16:58
Исполнительная власть Баку вновь ответила отказом на обращение Национального совета демократических сил (НСДС) о проведении протестной акции 5 мая. Об этом Turan сообщил глава НСДС Джамиль Гасанлы.
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- 1 май 2024, 16:00
Международные структуры продолжают призывать официальный Баку освободить известного правозащитника и общественного активиста Анара Мамедли.
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