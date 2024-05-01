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(14 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирака

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 1 мая принял спикера Парламента Иракской Республики Мохсина Али Акбара Аль-Мандалави.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и межпарламентских связей.

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