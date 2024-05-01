Активисты отметили 1 мая вывешиванием плаката в Центральном парке Баку

По случаю Международного дня трудящихся 1 мая в Баку в Центральном парке на пешеходном мосту был вывешен плакат: «Ваши богатства – это украденное у трудящихся».

В свою очередь, Альтернативная конфедерация профсоюзов «Рабочая платформа» выступила с заявлением, выражая солидарность с трудящимися и готовностью продолжать борьбу за обеспечение трудовых прав граждан.

Она также потребовала освобождения всех заключенных, арестованных за общественно-политическую деятельность - члена «Рабочей плтаформы» Афияддина Мамедова, Айхана Исрафилова, Эльвина Мустафаева и Мохиаддина Оруджева.