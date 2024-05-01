Активисты отметили 1 мая вывешиванием плаката в Центральном парке Баку
Активисты отметили 1 мая вывешиванием плаката в Центральном парке Баку
По случаю Международного дня трудящихся 1 мая в Баку в Центральном парке на пешеходном мосту был вывешен плакат: «Ваши богатства – это украденное у трудящихся».
В свою очередь, Альтернативная конфедерация профсоюзов «Рабочая платформа» выступила с заявлением, выражая солидарность с трудящимися и готовностью продолжать борьбу за обеспечение трудовых прав граждан.
Она также потребовала освобождения всех заключенных, арестованных за общественно-политическую деятельность - члена «Рабочей плтаформы» Афияддина Мамедова, Айхана Исрафилова, Эльвина Мустафаева и Мохиаддина Оруджева.
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