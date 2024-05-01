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(14 часов назад)
Адвокат посетил Анара Мамедли в СИЗО
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Адвокат посетил Анара Мамедли в СИЗО

Адвокат Эльмар Сулейманов в среду встретился в Бакинском СИЗО-1 с главой Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анаром Мамедли.

Мамедли помещен на карантин, самочувствие  нормальное и он сохраняет бодрость духа и отвергает предъявленные обвинения.

Мамедли опроверг сообщения СМИ о том, что его  привезли в суд, надев на голову мешок, сказал адвокат.

«Анар Мамедли сказал, что его привезли в суд и увезли с надетыми сзади наручниками, и пригнутой головой. Однако мешок на голову не надевали», - отметил адвокат.

Мамедли не имеет жалоб на обращение в СИЗО, однако указал на антисанитарные условия на карантине.

Адвокат сказал также, что защита планирует 2 мая представить апелляционную жалоба на арест Мамедли.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля по делу Abzas Media. Ему предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК.    

30 апреля суд избрал в отношении его меру пресечения арест на срок 4 месяца.
 

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