Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов 4 государств

Ожидается, что в саммите лидеров COP 29 примут участие более 100 глав государств и правительств, вице-президентов. Об этом в четверг сообщил глава администрации президента Азербайджана, председатель оргкомитета COP 29 Самир Нуриев на заседании 31 октября.