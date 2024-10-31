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Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов 4 государств
Президент Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты новоназначенных послов ряда страны.
Как сообщает сайт главы государства, верительные грамоты президенту вручили послы Руанды - Чарльз Кайонги; Бангладеш - Аманула Хак; Демократической Республики Конго - Иван Вангу Нгимби; Албании – Бесарт Кадиа.
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