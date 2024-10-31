Глава МИД Армении об участии в COP29, делимитации границы и мирном договоре с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая 31 октября в парламенте страны, сообщил, что участие Армении в саммите COP29 в Баку, пока не подтверждено.

"Мы получили приглашение, никакой официальной реакции или отношения по этому поводу мы не проявили", - сказал он. В тоже время, Мирзоян не исключил участие Армении в саммите.

Говоря о возможности поднятии на этом саммите вопроса армянских пленных, министр отметил вопрос освобождения пленных и других удерживаемых лиц - одна из постоянных тем дискуссий Еревана и Баку.

Касаясь вопроса делимитации границы, Мирзоян сказал, что Ереван делает все, чтобы территория суверенной Армении составляла 29 743 кв. км.

"У нас есть оккупированная территория площадью более 200 кв. км., этот вопрос которой мы намерены решить в рамках процесса демаркации", - заявил он.

По словам Мирзояна, были азербайджанские территории, которые находились под контролем Армении, и были армянские территории, которые находились под контролем Азербайджана. В то же время, он считает, что мирные отношения с Азербайджаном можно наладить.

Что касается требований Азербайджана изменить конституцию Армении, Мирзоян назвал эти претензии «необоснованными».

«Весомым доказательством является решение Конституционного суда, которым зафиксировано, что демаркация границы на основе Алма-Атинской декларации полностью соответствует Конституция Республики Армения», - отметил глава МИД.

Касаясь процесса разблокировки коммуникаций, Мирзоян заявил, что все инфраструктуры, которые необходимо разблокировать, должны оставаться под суверенитетом стран и действовать в соответствии с законодательством стран, через территорию которых они проходят.