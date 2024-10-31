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(7 минут назад)
В первый день ноября будет тепло
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В первый день ноября будет тепло

В пятницу 1-го ноября в столице и на Абшероне осадков не ожидается. Вечером местами возможен туман. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит +10+13°, днем +15+20°. Влажность ночью  70-80 %, днем  50-55%.

В регионах страны также осадков не ожидается. Местами туман. Ветер западный.

В низменности ночью + 6+11°, днем +17+22°. В горах ночью от -2° мороза до +3°, а днем +10+15°.

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