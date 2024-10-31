Замин Салаев
Замин Салаев объявил в заключении голодовку
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев с 30 октября проводит голодовку в тюрьме, протестуя против отказа властей освободить политзаключенных в канун климатической конференции COP29. Об этом сообщила его супруга Саида Салаева.
«Ализамин в телефонном разговоре сообщил, что с 30 октября объявил голодовку. Он требует свободы и для всех остальных политзаключенных», - рассказала супруга.
Салаев был переведен в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы в связи с проблемами с сердцем, печенью. «У него одышка, ноги опухли, он передвигается с трудом», - сказала Салаева.
На аккаунте газеты "Азадлыг" в facebook опубликовано факсимиле рукописного послания Салаева руководству ПНФА и соратникам, где он объявляет о голодовке и ее причинах.
Он считает недопустимым проведение в Азербайджане COP29 и участие в нем граждан демократических государств, в то время как в стране имеется 319 политзаключенных, попираются права человека, процветает коррупция.
*Салаев был арестован 7 февраля 2023 г. по обвинению в «хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия». В знак против необоснованного ареста он голодал в течение 114 суток.
22 мая 2023 г. суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Правозащитники признали его политзаключенным.
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