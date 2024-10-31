Президент Румен Радев возглавит болгарскую делегацию на COP29 в Баку
Президент Румен Радев возглавит болгарскую делегацию на COP29 в Баку
Президент Болгарии Румен Радев возглавит болгарскую делегацию на конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет 11-22 ноября в Баку. Решение об участии Радева на высшем уровне было принято 30 октября, сообщило государственное агентство BTA.
Согласно заявлению агентства, после официального открытия COP29 11 ноября состоится саммит мировых лидеров 12-13 ноября, на котором Радев представит Болгарию на переговорах по климатическим действиям. В рамках мероприятия будет организован болгарский павильон с ключевой инициативой Green Transition Forum 4.0, которая призвана объединить компании и экспертов в области энергетического перехода.
Болгария подтверждает свою поддержку усилий Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направленных на смягчение последствий изменения климата, адаптацию и достижение целей Парижского соглашения 2015 года. Болгарская делегация намерена активно участвовать в обсуждениях «Новой коллективной количественной цели» (NCQG) по финансированию климатических мер, являющейся одной из ключевых тем COP29.
Форум Green Transition Forum 4.0 в болгарском павильоне организован при поддержке таких компаний, как Philip Morris International, Heidelberg Materials Devnya AD, и «Булгартрансгаз», а также болгарского энергетического холдинга EAD и других партнеров. Среди участников — компания «Асарел-Медет АД», которая, начиная с июня 2024 года, получает газ от SOCAR для своих промышленных объектов в сотрудничестве с «M-GAS».
COP29, привлекающий мировых лидеров и делегатов со всех континентов, пройдет на фоне парламентских выборов в Болгарии, состоявшихся 27 октября, после которых восемь прошедших в парламент партий ведут переговоры о формировании правительства.
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