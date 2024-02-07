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(9 часов назад)
Ильхам Алиев проголосовал в Ханкенди. president.az

Ильхам Алиев проголосовал в Ханкенди. president.az

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ильхам Алиев проголосовал в Ханкенди

Президент Ильхам Алиев вместе с членами своей семьи проголосовали на внеочередных выборах главы государства на 14-ом избирательном участке 122-избирательного округа в городе Ханкенди.

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