Ильхам Алиев проголосовал в Ханкенди. president.az
Ильхам Алиев проголосовал в Ханкенди
Президент Ильхам Алиев вместе с членами своей семьи проголосовали на внеочередных выборах главы государства на 14-ом избирательном участке 122-избирательного округа в городе Ханкенди.
Политика
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- 7 февраль 2024, 23:38
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.
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- 7 февраль 2024, 22:07
В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.
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- 7 февраль 2024, 21:58
На президентских выборах 7 февраля явка избирателей составила 76,73 %, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев.
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- 7 февраль 2024, 21:20
Партия «Мусават» обнародовала предварительное заключение по состоявшимся 7 февраля внеочередным выборам президента Азербайджана.
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