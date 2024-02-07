На ряда избирательных участках журналистам не дают работать

На ряде избирательных участков журналистам не дают работать

На ряде избирательных участков журналистам не дают работать

На некоторых избирательных участках в Баку журналистам не дают освещать ход голосования на президентских выборах.

Так, на 19-м участке 18-го Нариманов-Низами-Бинагадинского округа журналистам не позволяют вести съемки под предлогом того, что у них нет регистрации в Медиа реестре.

На 19-м участке 29-го Сабунчинского избирательного округа также журналистам не дали работать по той же причине.

В Третьем округе Ясамальского района столицы корреспонденту Turan мешали вести съемку на 8-й, 13-й,12-й и 29-й участках голосования и вне этих участков.

В свою очередь в ЦИК Turan заявили, что для отслеживания журналистами хода выборов регистрация в Медиа реестре не требуется.

«ЦИК не однократная заявлял, что медиа на выборах действует свободно.

Журналисты, представляя свои пресс-карты, могут свободно выполнять свою работу. Порой журналисты, не представляют свои журналистские удостоверения, члены комиссий не могут знать, кто они и возникают недопонимания», - сказали в ЦИК, добавив, что указанные факты будут расследованы.

В Третьем округе Ясамальского района столицы корреспондента Turan не допустили на 8-й, 13-й,12-й и 29-й участки голосования.