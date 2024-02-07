Наблюдатели жалуются на удаление их с избирательных участков

Наблюдатели жалуются на удаление их с избирательных участков

Некоторые наблюдатели заявляют об удалении их с избирательных участков

Так, наблюдатель Джавид Набиев заявил об удалении его с 13-го участка 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.

По словам Набиева, он всего лишь наблюдал за процессом выборов и никаких нарушений не совершал. Однако в отношении него участковой избирательной комиссией был оставлен протокол и его удалили с участка.

Аналогичный случай был зафиксирован также на 1-м участке того же округа.

Там наблюдателя вывели из участка с участием полиции.

В окружной избирательной комиссии 23-го округа Turan заявили, что наблюдатели выведены из-за того, что «создают препятствий, процессу выборов».

Также сообщается, что на 2-м участке 23-го округа некоторым избирателям выдавались бюллетени с заранее отрезанными уголками.

В окружной комиссии и эту информацию опровергли.