Наблюдатели жалуются на удаление их с избирательных участков
Наблюдатели жалуются на удаление их с избирательных участков
Некоторые наблюдатели заявляют об удалении их с избирательных участков
Так, наблюдатель Джавид Набиев заявил об удалении его с 13-го участка 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.
По словам Набиева, он всего лишь наблюдал за процессом выборов и никаких нарушений не совершал. Однако в отношении него участковой избирательной комиссией был оставлен протокол и его удалили с участка.
Аналогичный случай был зафиксирован также на 1-м участке того же округа.
Там наблюдателя вывели из участка с участием полиции.
В окружной избирательной комиссии 23-го округа Turan заявили, что наблюдатели выведены из-за того, что «создают препятствий, процессу выборов».
Также сообщается, что на 2-м участке 23-го округа некоторым избирателям выдавались бюллетени с заранее отрезанными уголками.
В окружной комиссии и эту информацию опровергли.
-
-
- В мире
- 7 февраль 2024 13:19
Политика
-
- 7 февраль 2024, 23:38
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.
-
- 7 февраль 2024, 22:07
В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.
-
- 7 февраль 2024, 21:58
На президентских выборах 7 февраля явка избирателей составила 76,73 %, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев.
-
- 7 февраль 2024, 21:20
Партия «Мусават» обнародовала предварительное заключение по состоявшимся 7 февраля внеочередным выборам президента Азербайджана.
Написать отзыв