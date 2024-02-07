  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny110 C
  • Четверг, 8 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Наблюдатели жалуются на удаление их с избирательных участков

Наблюдатели жалуются на удаление их с избирательных участков

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Наблюдатели жалуются на удаление их с избирательных участков

Некоторые наблюдатели заявляют об удалении их с избирательных участков

Так, наблюдатель Джавид Набиев заявил об удалении его с 13-го участка 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.

По словам Набиева, он всего лишь наблюдал за процессом выборов и никаких нарушений не совершал. Однако в отношении него участковой избирательной комиссией был оставлен протокол и его удалили с участка.

Аналогичный случай был зафиксирован также на 1-м участке того же округа.

Там наблюдателя вывели из участка с участием полиции.

В окружной избирательной комиссии 23-го округа Turan заявили, что наблюдатели выведены из-за того, что «создают препятствий, процессу выборов».

Также сообщается, что на 2-м участке 23-го округа некоторым избирателям выдавались бюллетени с заранее отрезанными уголками.

В окружной комиссии и эту информацию опровергли.

Написать отзыв

Политика

Azərbaycanla sərhəddə təxribat ola bilər? – İlham İsmayıl Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей