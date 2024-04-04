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(5 часов назад)
Ильхам Алиев: вопрос о правах человека – повод для вмешательства в дела Азербайджана

Ильхам Алиев: вопрос о правах человека – повод для вмешательства в дела Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев: вопрос о правах человека – повод для вмешательства в дела Азербайджана

«Совершенно недопустимо использовать тему прав человека для вмешательства во внутренние дела Азербайджана».  Об этом говорится в сообщении пресс-службы  президента страны Ильхама Алиева, относительно содержания разговора с госсекретарем Энтони Блинкеным.

«Во время разговора был затронут и этот вопрос. Мы отвергаем предвзятые оценки ряда Западных стран, основанные на двойных стандартах. В этой связи глава нашего государства напомнил госсекретарю Энтони Блинкену об арестах представителей оппозиции в Армении, и случаях смерти при задержании, нарушениях прав человека и отметил, что молчание западных стран в этом контексте является ярким примером двойных стандартов.

Ильхам Алиев также затронул вопрос о том, что известный журналист Джулиан Ассанж в течение длительного времени подвергается физическим и моральным пыткам именно из-за своей журналистской деятельности. Он подчеркнул, что обсуждался вопрос экстрадиции и казни Ассанжа в США. Глава нашего государства добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в местном, но и в глобальном контексте»,- говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

 

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