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(5 часов назад)
В Дашкесане задержан 76-летний член ПНФА

В Дашкесане задержан 76-летний член ПНФА

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Дашкесане задержан 76-летний член ПНФА

В Дашкесанском районе Азербайджана 4 апреля задержан член местного отделения партии Народного фронта Амрах Исмайлов. Об этом Turan сообщили в партии.

Исмайлов является родственником, арестованного 18 марта по обвинению в незаконном обороте наркотиков главы Дашкесанкого отделения ПНФА Сахиба Мамедзаде.

Как сообщила Turan сестра Мамедзаде Таджира Мамедова: «Его сегодня задержали под предлогом того, что он управлял трактором в нетрезвом состоянии. Однако это ложь. Амраху Исмайлову 76 лет. Ему мстят за Сахиба. Он член ПНФА и защищал Сахиба. За это его и задержали»,  сказала Мамедова.

В пресс-службе МВД корреспонденту Turan сказали, что «по данному вопросу будет предоставлена информация».

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