В Дашкесане задержан 76-летний член ПНФА
В Дашкесане задержан 76-летний член ПНФА
В Дашкесанском районе Азербайджана 4 апреля задержан член местного отделения партии Народного фронта Амрах Исмайлов. Об этом Turan сообщили в партии.
Исмайлов является родственником, арестованного 18 марта по обвинению в незаконном обороте наркотиков главы Дашкесанкого отделения ПНФА Сахиба Мамедзаде.
Как сообщила Turan сестра Мамедзаде Таджира Мамедова: «Его сегодня задержали под предлогом того, что он управлял трактором в нетрезвом состоянии. Однако это ложь. Амраху Исмайлову 76 лет. Ему мстят за Сахиба. Он член ПНФА и защищал Сахиба. За это его и задержали», сказала Мамедова.
В пресс-службе МВД корреспонденту Turan сказали, что «по данному вопросу будет предоставлена информация».
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