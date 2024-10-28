Ильхама Алиев принял председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генерала Сахира Шамшада Мирзу.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи Алиев отметил, что оба государства «всегда взаимно поддерживают и впредь будут поддерживать друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета».

Касаясь экономического сотрудничества, Алиев сказал, что в ходе его недавнего государственного визита в Пакистан было заявлено о возможностях вложения Азербайджаном в эту страну инвестиций в размере 2 миллиардов долларов США.

Коснувшись сотрудничества в оборонной сфере, Алиев с удовлетворением отметил поступление в ВВС Азербайджана военных самолетов JF-17C пакистанского производства, которые являются в своем классе одними из лучших в мире.

В Баку с нетерпением ждут участия премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в мероприятиях COP29 и его государственный визит в Азербайджан в следующем году.

В свою очередь, Мирза сказал, что братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном опираются «на взаимное доверие, искренность, сотрудничество, культурные основы».

Он подчеркнул, что, «Азербайджан вместе с Пакистаном в Кашмирском вопросе», а «Пакистан вместе с Азербайджаном в вопросе Армении».