Имран Алиев заявил о повторном избиении в полиции

Бакинский апелляционный суд сегодня не удовлетворил жалобу учредителя сайта meclis.info Имрана Алиева на арест сроком на два месяца.

Как сообщили близкие Алиева, 19 апреля Алиев в Хатаинском суде заявил, что в Главном управлении полиции Баку он подвергся пыткам. После суда его отвезли в Хатаинское районное управление полиции, где вновь избили за того, что он пожаловался на пытки в полиции. Далее его заставили подписать какой-то документ. По словам близких, на теле Имрана видны следы насилия.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы назвал эти утверждения «безосновательными заявлениями, личными суждениями».

* Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикации на проправительственном сайте Qafqaz.info сообщения о том, что он вместе с сотрудниками Abzas Media и Toplum TV связан с контрабандой денег.

19 апреля суд арестовал Алиева на срок два месяца. В суде он заявил о побоях и пыткам с применением электрического тока с целью дачи признательных показаний.