Франк Швабе
Инициатор исключения Азербайджана из ПАСЕ среагировал на арест Руфата Сафарова
Глава немецкой делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Франк Швабе среагировал на арест в Азербайджане правозащитника Руфата Сафарова.
«Задержание Руфата Сафарова свидетельствует о неготовности династии Ильхама Алиева выполнить условия возвращения Азербайджана в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. ПАСЕ ответит на это в январе», - написал он в своем аккаунте на платформе X.
Швабе – один из инициторов лишения права голоса на один год делегации Азербайджана в ПАСЕ. Такое решение было принято в ПАСЕ январе 2024 года из-за систематических и грубых нарушений прав человека и демократии в Азербайджане.
В резолюции было отмечено, что право голоса может быть возвращено в случае освобождения политзаключенных и прекращения нарушений прав человека.
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