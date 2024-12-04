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(1 минуту назад)
Франк Швабе

Франк Швабе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Инициатор исключения Азербайджана из ПАСЕ среагировал на арест Руфата Сафарова

Глава немецкой делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Франк Швабе среагировал на арест в Азербайджане правозащитника Руфата Сафарова.

«Задержание Руфата Сафарова свидетельствует о неготовности династии Ильхама Алиева выполнить условия возвращения Азербайджана в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. ПАСЕ ответит на это в январе», - написал он в своем аккаунте на платформе X.

Швабе – один из инициторов лишения права голоса на один год делегации Азербайджана в ПАСЕ. Такое решение было принято в ПАСЕ январе 2024 года из-за систематических и грубых нарушений прав человека и демократии в Азербайджане. 

В резолюции было отмечено, что право голоса может быть возвращено в случае освобождения политзаключенных и прекращения нарушений прав человека.

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